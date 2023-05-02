Лучше кроссовера: правильная и недорогая машина для семьи

При схожих возможностях у полноприводных универсалов есть уникальные преимущества.

С появлением термина «кроссовер» восприятие типов кузова усложнилось. Кроссоверы с клиренсом меньше, чем у Лады Гранты, зачастую преподносят как внедорожники. Путаницы добавляют записи в ПТС: и Duster, и Pajero там официально числятся универсалами.

Давайте сформулируем: кроссовер – это легковой универсал, который выглядит как внедорожник (SUV), но таковым не является. И мы достаточно четко отличаем классические легковые универсалы от универсалов, «косящих» под что-то другое. А среди истинных универсалов всё еще жива категория «универсалов повышенной проходимости» – то есть полноприводных. Немногочисленная, но очень интересная.

Что в них интересного

Главное преимущество универсалов над кроссоверами: при схожих размерах у них больше полезного пространства. Багажники универсалов вместительнее, чем у большинства кроссоверов «паркетного типа», которые по пропорциям ближе к хэтчбеку.

О комфорте можно спорить – тут многое зависит от оснащения конкретной модели. Кому-то высокая посадка ценнее всего остального. Но популярно мнение, что в дальнем путешествии всей семьей универсал – лучший. А полный привод, если он есть, добавляет уверенности на дорогах с нетвердым покрытием. Тем более что некоторые полноприводные универсалы располагают солидным клиренсом.

Распространено утверждение, что растянутая колесная база универсала дарит больше комфорта. При сравнении габаритов и колесных баз значительного перевеса в пользу универсалов не найти. Но универсалы-иномарки, как правило, длиннее, чем самые массовые кроссоверы. Довольно прозаичный и далеко не самый крупный среди универсалов Opel Astra поколения Н (до 2014 года) по длине превосходит Duster, Qashqai, Sportage, Tiguan и RAV4 современных ему поколений.

Кстати, и по базе тоже. Но еще важнее, что он дешевле! Кроссоверы слегка (а может, и не слегка) переоценены и на первичном, и на вторичном рынке – они в моде, на них выше спрос. Универсалы же, как шли, так и идут «за свою цену». В том числе и полноприводные.

Как выбирать

Сложно выделить какие-то общие эксплуатационные болячки, свойственные именно универсалам. Есть своеобразный эффект «пятой двери», зачастую ржавеющей рано и активно – но это зона ускоренного развития коррозии почти у всех пятидверных моделей. Наряду с традиционными для всех местами – кромкой капота, арками, передней частью порогов.

Так что при изучении универсала проверка идет по обычной схеме: документы, визуальный осмотр, тест-драйв с включением лампочек, дворников, печки и всего прочего, что должно работать.

Те двигатели, за которыми ходит слава склонных к перегревам и задирам, не повредит проверить эндоскопом. Модели, насыщенные электроникой, хорошо бы «пробить» на предмет ошибок. В некоторых случаях так удается выявить скрученный пробег.

Нужно хоть как-то оценить состояние систем полного привода – редуктора, муфты, шлицевых соединений и крестовин на предмет износа.

Короткая поездка по асфальту не поможет – в простых условиях задняя ось останется без повышенной нагрузки. По этой причине желателен осмотр на подъемнике. Есть методы, позволяющие установить недомогания полного привода без того, чтобы залезать в грязь или добиваться пробуксовок на асфальте.

Полезно также заранее знать слабые места конкретной модели.

О скрытых проблемах самых интересных полноприводных универсалов подробно рассказано тут.

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