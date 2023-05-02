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Летом в России начнутся продажи кроссовера Skywell HT-i

Покупатель сможет выбрать одну из трех комплектаций.

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До конца июня на российском рынке планируется появление нового гибридного среднеразмерного кроссовера Skywell HT-i. Цены на них будут известны ближе к старту продаж. Комплектаций будет три: Comfort, Premium и Luxury.

Габариты кроссовера составляют 4720х1908х1701 мм при колесной базе 2800 мм. Skywell HT-i оснащен подключаемым гибридным приводом разработки компании BYD. При полностью заправленном баке и заряженной батарее автомобиль способен преодолеть до 1200 км. При заряженной батарее расход топлива (АИ-92) составляет всего 0,8 л на 100 км пути.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Кроссовер оснащен атмосферным бензиновым двигателем объемом 1,5 л и мощностью 103 л.с. и электромотором мощностью 177 л.с.

За Рулем

Источник и фото: Skywell

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За РулемПономарева Дарина
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