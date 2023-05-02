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До 500 тысяч: в России озадачились созданием народного автомобиля

Сейчас цены на авто такие, что машина превращается в роскошь.

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Вернуть автомобилю статус средства передвижения, а не предмета роскоши, предложили в Госдуме. Для этого всего лишь надо заручиться поддержкой государства и создать по-настоящему народный автомобиль стоимостью около полумиллиона рублей. С такой идеей выступил лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

Он отметил, что, даже несмотря на некоторый рост продаж на российском рынке, предпосылок для снижения цен нет.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

И если даже проблема дефицита исчезнет, не похоже, что доступные модели вернутся на рынок. А значит, проблема старения автопарка, которая уже начинает сказываться на аварийности, в дальнейшем будет нарастать в геометрической прогрессии. Выход один – нашей стране нужен «народный автомобиль», отвечающий современным базовым требованиям по безопасности и комфорту», – заявил парламентарий.

По мнению Миронова, народный автомобиль должен обладать рядом характеристик: бензиновый двигатель объемом около 1,5 л мощностью 100-120 л.с., МКП, повышенный клиренс, две подушки безопасности, кондиционер, ABS, ESC и ЭРА-ГЛОНАСС.

Источник: РИА Новости

Фото: «Автотор»

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