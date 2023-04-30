Эксперт объяснил, почему птичий помет нужно сразу же удалять с кузова

С тополиными почками и пятнами бензина вокруг горловины бензобака надо поступить так же.

Липкие вещества с деревьев и птичий помет способны нанести вред лакокрасочному покрытию автомобиля. Специалист по детейлингу Даниил Скребов призывает удалять их сразу же, как они появились.

«Следы от клейкого сока липы, остающиеся на лакокрасочном покрытии, крайне трудно удалить. Они разъедают лакокрасочное покрытие, когда автомобиль нагревается на солнце и лак становится более эластичным. Также засохший птичий помет из-за взаимодействия с поверхностью кузова потом может слезть вместе с лакокрасочным покрытием», — предостерег эксперт.

Лучше очистить кузов от таких загрязнений в течение 2-3 недель. После этого срока с их удалением возникнут проблемы.

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Источник: Газета.ru