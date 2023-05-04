Полный привод, автомат, ресурс свыше 400 тысяч км: отличный внедорожник за 2 млн

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В основе Toyota Land Cruiser Prado 150 лежит модернизированное шасси предыдущей 120‑й серии, само по себе очень удачное, пишет в новом номере журнала «За рулем» автоэксперт Сергей Зиновьев.

Он отмечает, что машина по праву ценится за высокий комфорт, большой багажник, прекрасные внедорожные способности и надежность. С одной важной оговоркой: отнюдь не в любой конфигурации силового агрегата!

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По мнению эксперта, дизельные моторы «сто пятидесятого», при всех безусловных достоинствах, несколько переоценены, ведь имеют и явные минусы, один из которых — не образцовый ресурс.

А вот бензиновый атмосферник 2.7 (2TR-FE, 163 л. с.) с чугунным блоком и стойкой цепью ГРМ спокойно ходит до 400 тысяч км, если не лить АИ‑92. Разорительных системных недомоганий у этого мотора не выявлено.

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Под стать ему идущие с ним в паре гидроавтоматы: ранние 4-ступенчатые A340F или сменившие их в 2013-м 6-ступенчатые A761F. Ресурс этих АКП – свыше 400 тысяч км.

Но есть у Prado 150 и другие интересные моторы, а также ряд примечательных особенностей. Читаем о них в майском номере журнала «За рулем». Уже в продаже!

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Заметка составлена по материалам статьи Сергея Зиновьева о Toyota Land Cruiser Prado 150 из майского номера журнала «За рулем» за 2023 год.

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За РулемИннокентий Кишкурно
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Отзывы о Toyota Land Cruiser Prado (1)

За РулемАрсен
Toyota Land Cruiser Prado  2017/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

Уважаемые издатели журнала! А почему бы вам не свести в тесте Прадо и Хейвал Н9??? Всем будет очень интересно.

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