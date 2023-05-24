По Кубе на машине из прошлого – Остров свободы станет ближе

Владимир Затынайко передал министру туризма Республики Куба приглашение на Российский туристический форум «Путешествуй!».

Состоялась встреча по развитию взаимодействия в области туризма России и Кубы. Прошла она в рамках заседания межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в столице Республики Куба Гаване.

В ней участвовали заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и премьер-министр Республики Мануэль Марреро Крус, а также другие представители российской и кубинской сторон.

О значимых проектах Фонда «Росконгресс» (туристическом форуме «Путешествуй!» и Петербургском международном экономическом форуме) рассказал заместитель директора Фонда «Росконгресс» Владимир Затынайко.

Также он передал официальное приглашение на форум министру туризма Республики Куба Хуану Карлосу Гарсия Гранде и обещал помочь организовать участие страны в фестивальной программе РТФ «Путешествуй!».

Уверен, что участие в Российском туристическом форуме «Путешествуй!» будет способствовать росту туристического потока и расширению бизнес-сотрудничества между нашими странами», – отметил в своем обращении к министру Владимир Затынайко.

Куба сможет показать на форуме «Путешествуй!» весь свой туристический потенциал представителям турбизнеса России, которые проявляют интерес к Острову свободы, а также туристам.

Напомним, что в 2023 году форум пройдет с 8 по 11 июня на ВДНХ (Москва), а его организатором выступает Фонд «Росконгресс». Это и деловой форум, и туристический фестиваль, на котором особое внимание уделяется зарубежным участникам.

В этом году на площади 20 тысяч квадратных метров будет представлено около 50 российских региональных экспозиций и стенды зарубежных стран. Среди ключевых тем деловой программы – инвестиционная привлекательность туристической отрасли, в том числе с представлением зарубежных инвестпроектов в сфере туризма.

Впервые на форуме будет работать «Клуб губернаторов» – площадка для диалога глав регионов на тему туризма.

Новая Toyota Corolla – названы цены. В Россию этот популярный седан можно ввезти по схеме параллельного импорта.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Фото: Фонд «Росконгресс», Alexander Kunze / Unsplash