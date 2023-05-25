Интересный маршрут летнего отдыха: Gastro Industry Fest

Вас ждет очень необычное сочетание: вкусная еда и шоу брутальных погрузчиков!

Расположенный в Мурманской области индустриальный поселок Никель с населением в 10 тысяч человек едва ли мог претендовать на звание значимого туристического места – до самого последнего времени.

Но с 2021 года тут проводится Gastro Industry Fest – фестиваль, который сочетает, казалось бы, несочетаемые вещи! В программе – нестандартные для гастрофестиваля индустриальные шоу и технологические мастер-классы, а также музыка, экскурсии и творчество. И конечно же, вкусная еда.

Организаторы говорят, что фест соединяет суровые развлечения, гастрономические открытия и северный колорит. Интересно, что воочию понять, что это такое, можно будет в Москве – с 8 по 11 июня Gastro Industry Fest будет представлен на Российском туристическом форуме «Путешествуй!».

Ну а сам фестиваль пройдет 25 и 26 августа в Никеле (Мурманская область) на площадке в 2,7 гектара. Обещается масштабное шоу: массивные погрузочные машины покажут трюки под вспышки огня. А местные рестораторы совместно с проектом «Гастрономическая карта России» разработали для фестиваля уникальное меню.

Есть время запланировать поездку! Официальный сайт феста – gastroindustry.ru.

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Фото: https://vk.com/gastroindustry