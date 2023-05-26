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Вместо Ленд Ровера – новый китайский монстр

И вас удивит его цена.

За РулемЭту Ниву продают за 23 млн рублей, потому что…

Yangwang U8, большой внедорожник, поступил в продажу в Китае. Внешне автомобиль очень похож на Land Rover Defender и, надо полагать, по своим характеристикам ему не уступает.

А все потому, что это не дешевый аналог, а тоже внедорожник, стоимость которого составляет 1 098 000 млн юаней, или 12,5 млн рублей.

Что касается размеров кузова, то длина, ширина и высота автомобиля составляют 5319, 2050 и 1930 мм соответственно, а колесная база достигает 3050 мм. Это огромный автомобиль, который по размерам равен Land Rover Defender, длина которого в версии 130 составляет 5358 мм.

За Рулем

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К слову, в России продается сегодня один Land Rover Defender 130 с 249-сильным турбодизелем по цене 13,9 млн рублей.

За Рулем

В салоне Yangwang U8 установлен 12,8-дюймовый изогнутый OLED-дисплей панели приборов, а также экраном для переднего пассажира и монитором мультимедийной системы по центру. Всего же во внедорожнике пять экранов – два из них установлены на втором ряду сидений.

За Рулем

Но Yangwang U8 – не просто внедорожник, а электромобиль с ненесущим кузовом и двигателями на каждом колесе. Инженеры сделали все, чтобы он не боялся воды, грязи, пыли – всего, что может нанести ущерб оборудованию.

За РулемНовая Honda Aircraft мощностью 13 960 л.с.

Мощность каждого двигателя составляет 220-240 кВт (299-326 л.с.), а максимальный крутящий момент достигает 320-420 Нм. До сотни машина разгоняется за 3 секунды.

Кроме того, Yangwang U8 оснащен интеллектуальной гидравлической системой подвески Cloud-P, разработанной BYD, из-за которой машину зовут «небесной колесницей».

Фото: BYD

За Рулем
За Рулем
За Рулем

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За РулемКирилл Панов
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