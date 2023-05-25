Новые BMW 5-й серии – чем их зарядили

Пока в продаже представлены четыре версии – 520i и 520d, а также 530e и 550e.

BMW представила новую 5-ю серию восьмого поколения. Впервые в истории появилась версия i5 – i5 eDrive40 и i5 M60.

Пока приобрести и привезти в Россию по схеме параллельного импорта можно только две версии автомобиля 520i и 520d. Система полного привода при этом доступна только с турбодизельным мотором.

Цены на «пятерку» начинаются в Германии с 57 550 евро (4,96 млн рублей) за заднеприводный 520i. Двигатель этой версии объемом 2 литра имеет мощность 208 л.с. и 330 Нм, разгоняя автомобиль до 100 км/ч за 7,5 секунды.

BMW 520d с задним или полным приводом оснащается 2-литровым двигателем мощностью 197 л.с. и 400 Нм. До сотни автомобиль разгоняется за 7,3 секунды.

Надо уточнить, что и бензиновый, и дизельный моторы помимо турбонаддува имеют технологию мягкого гибрида, которая, кроме всего прочего, увеличивает ресурс агрегатов.

Гибридная версия 530e на базе 2-литрового мотора имеет мощность 299 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 6,4 секунды. Спринт до сотни BMW 550e xDrive мощностью 489 л.с. сокращается до 4,3 секунды – у этой версии в основе гибридной силовой установки лежит 3-литровый двигатель.

Обе версии могут ездить исключительно на электричестве, но в этом режиме максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 140 км/ч. BMW 530e может проехать в режиме электромобиля 87-101 км, а 550e xDrive – 79-90 км.

Позже появится BMW i5, который, вероятно, будет иметь два электродвигателя. Заднеприводный eDrive40 разгоняется до 100 км/ч за 6 секунд и может проехать на одной зарядке до 582 км. Полноприводный M60 до сотни разгоняется за 3,8 секунды, а его запас хода составляет до 516 км.

Фото: BMW