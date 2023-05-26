Грузия запустит для россиян транзитные полеты в Европу
Авиасообщение между странами возобновилось на прошлой неделе после четырехлетнего перерыва.
Грузинский авиаперевозчик Georgian Airways запустит для россиян транзитные рейсы в Европу. Как заявил основатель компании Тамаз Гаиашвили, с 15 июня гражданам России станут доступны полеты в пять европейских городов с одной пересадкой. Туристы смогут улететь из Тбилиси в Милан, Париж, Вену, Ларнаку и Салоники.
Посмотрим, как пойдет это дело. Но думаем, что будет достаточный спрос на этих маршрутах. Через Тбилиси будет удобнее и быстрее, чем на других направлениях», – отметил глава авиакомпании.
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Он также выразил уверенность, что постепенно пассажиропоток между Грузией и Россией восстановится.
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Источник: RTVI
Фото: ТАСС
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