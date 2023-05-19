Еще один перевозчик получил разрешение на полеты в Грузию
Рейсы будут осуществляться из двух российских городов.
Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение на полеты российской авиакомпании Red Wings с июня по направлениям Сочи – Тбилиси – Сочи и Москва – Кутаиси – Москва. В сообщении ведомства подчеркивается, что авиакомпания не находится в черном списке Евросоюза.
Полеты разрешены с 18 мая. Между Сочи и Тбилиси, а также Москвой и Кутаиси будут выполняться чартерные рейсы со 2 июня трижды в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.
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Ранее разрешение на полеты получили еще две авиакомпании – «Азимут» и Georgian Airways.
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Источник: ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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