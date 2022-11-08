В России приступили к сертификации беспилотного аэротакси

Начало полетов запланировано на 2025 год.

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Российская компания Hover придумала, как бороться с пробками в Москве, и разработала модель беспилотного аэротакси. Первые коммерческие полеты реальны уже в 2025 году, а пока компания начала сертификацию своей разработки в качестве гражданского воздушного судна.

«Это небыстрая история, которая может занять несколько лет. Однако мы уверены, что к 2025 году аэротакси станет доступным для коммерческого использования», — сообщил ТАСС генеральный директор Hover Александр Атаманов.

В разработке использованы российские и китайские компоненты.

Аэротакси оснащено технологией вертикального взлета и посадки. Полет может длиться до 40 минут. На борт можно взять двух пассажиров суммарным весом до 300 кг.