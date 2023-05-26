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«Путешествуй!»: самый масштабный турфестиваль в России

Более 50 стендов из российских регионов и из-за рубежа на площади 24 000 кв. м – именно такой масштаб ожидается в фестивальной части Российского туристического форума «Путешествуй!».

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Развлечения и познавательные активности – самого широкого диапазона: традиционные блюда в формате стритфуд из Орловской, Рязанской и Мурманской области, анонс «Новогодней столицы России» от Суздаля и Владимирской области, лучшие туристические маршруты Кыргызской Республики…

Санкт-Петербург, Калуга, Пермь – самые разные города представят в столице лучшее из того, чем они богаты. Обратите внимание на стенд Краснодарского края – там будут курсы кубанских танцев!

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Этнические коллективы, кавер-группы, ток-шоу, игра «Что? Где? Когда?», творческие мастерские по гончарному делу, ткачеству, росписи изразцов, изготовлению духов…

Интересное для автомобилистов: АВТОВАЗ привезет интерактивную площадку с гоночными симуляторами, где каждый сможет попробовать себя за рулем болида.

Организатор Российского туристического форума «Путешествуй!» – Фонд «Росконгресс». Форум пройдет при поддержке Минэкономразвития, АНО «Национальные приоритеты», Русского географического общества, Ассоциации туроператоров России и ВДНХ.

Третий Российский туристический форум «Путешествуй!» пройдет с 8 по 11 июня в Москве на ВДНХ.

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Источник: rustravelforum.com

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За РулемИннокентий Кишкурно
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