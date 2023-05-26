Выбираем технику для сада – есть новый тренд

В России все чаще предпочитают аккумуляторную садовую технику, а не бензиновую.

Доля рынка аккумуляторной техники в России выросла с 2% в 2019 до 10% в 2022 году. Об этом говорилось на конференции бренда аккумуляторной садовой техники Greenworks.

По словам генерального директора Greenworks в России Рады Рожицкой, этот тренд уже развился в других странах и теперь пришел в Россию – но после того, как электротехника «догнала» по характеристикам бензиновую.

Например, аккумуляторная техника уже не уступает бензиновой по мощности и производительности, но при этом она почти бесшумна и, естественно, не имеет выхлопа. Кроме того, садовая техника на аккумуляторах стала компактнее. Технологии литий-ионных аккумуляторов постоянно развиваются, что приводит к повышению их емкости и энергоэффективности.

Единственным недостатком остается стоимость аккумуляторной техники, которая дороже бензиновой при условии одинаковых характеристик. Но эксплуатационные расходы оказываются гораздо ниже – нет необходимости в дорогом обслуживании и заправке бензином.

«Самое главное достоинство для нас, как общественного пространства и профессионального пользователя, – это высокая производительность, экологичность и отсутствие вредных выхлопов. Для пространства, куда люди приходят отдыхать, это принципиально важно. Второй фактор – это малошумность работы аккумуляторной техники: многие забывают, что загрязнение окружающей среды может быть не только химическими веществами, но и звуком. И для нас эти две вещи являются ключевыми, потому что, согласно принципам экологической политики сада, мы стремимся развивать природосберегающие технологии», – сказал главный садовник Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Антон Дубенюк.

В компании Greenworks также отметили интерес покупателей к своему строительному электроинструменту, мойкам высокого давления и бытовым пылесосам.

«За прошедшие несколько лет аккумуляторная техника значительно увеличила свою популярность не только на российском рынке, но и по всему миру. В частности, основными поклонниками аккумуляторов стала женская аудитория, которая оценила небольшой вес инструмента, отсутствие необходимости в бензине и вредных выхлопов», – отметила генеральный директор бренда Greenworks Рада Рожицкая.

Фото: Greenworks