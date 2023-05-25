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Новая Honda Aircraft мощностью 13 960 л.с.Новая Honda Aircraft мощностью 13 960 л.с.
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Новая Honda Aircraft мощностью 13 960 л.с.

Кроме того, этот Honda Aircraft Elite II имеет полностью автономную систему управления.

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Речь, конечно же, не об автомобиле, а о самолете – новом Honda Aircraft Elite II, который оснащен системой Emergency Autoland Hondajet, способной управлять самолетом и приземлять его без вмешательства человека.

Эта Honda оставляет суперкары далеко за спиной, развивая скорость 782 км/ч. Самолет был представлен на Европейской выставке деловой авиации в Женеве (Швейцария).

«Самый быстрый и самый далеко летающий самолет в своем классе», HondaJet Elite II отличается фюзеляжем, который сделан из композитных материалов, и двигателями, установленными над крыльями.

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Кстати каждый двигатель GE Honda HF120 развивает тягу в 930 кг (6980 л.с.), а суммарная мощность составляет 1860 кг или 13 960 л.с.

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Elite II может взлетать с взлетно-посадочных полос длиной от 1128 метров и преодолевать расстояние до 2865 км с четырьмя пассажирами на борту. Кстати, самолет имеет самый большой салон в своем классе и является «самым экономичным реактивным самолетом».

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Стандартная конфигурация салона рассчитана на одного члена экипажа и шестерых пассажиров. Но есть и семиместный вариант. «Багажник» вмещает 1756 литров.

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У салона была улучшена звукоизоляция, а еще он оснащен авиационной аудиосистемой Bongiovi, двухцветными кожаными сиденьями, «светлым и просторным, уединенным и уютным» туалетом.

Самолет оснащен комплексом авионики Garmin G3000 и имеет автоматизированные системы защиты от обледенения и от снижения скорости.

Стоимость Новая Honda Aircraft озвучена не была.

Фото: Honda

За Рулем
За Рулем
За Рулем

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За РулемКирилл Панов
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