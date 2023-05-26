Не успели достроить: в Адыгее паводок разрушил новый мост (видео)

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Юг России в последние дни столкнулся с серьезными паводками – впрочем, таковые не редкость в этом году по всей территории России. Участок федеральной трассы Р-217 «Кавказ» на подъезде к Майкопу оказался выведенным из строя.

Рано утром 25 мая на участке «72+711 км» указанной автодороги (Мостовский район Краснодарского края) частично обрушился мост.

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Дело в том, что река с символичным названием Фарс вышла из берегов – именно это и привело к разрушению. Снявший ролик очевидец сообщает, что мост новый, и, судя по всему, он еще находится в процессе строительства.

Источник пишет, что мост перекрыли для обеспечения работы федеральных дорожных служб. В период ремонта проблемный участок автомобилистам придется объезжать через Курганинск, свернув на 96-м км трассы со стороны Майкопа или на 53-м км со стороны Армавира.

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Источник: Главная дорога

Фото: скриншот видео VK

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За РулемИннокентий Кишкурно
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