В России снова доступны биометрические загранпаспорта
Дефициту чипов конец?
МВД России сообщило о возобновлении приема заявлений о выдаче биометрического загранпаспорта (или, как он официально называется, «с электронным носителем информации»).
Заявление можно подать в территориальный орган МВД, через МФЦ или оформить в электронном виде на портале госуслуг.
Как не загубить двигатель некачественным масломСамая забавная реклама автомобилей в истории (+опрос)Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!
Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что прием заявлений о выдаче таких паспортов возобновляется уже с 1 июня.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: mvdmedia
Фото: depositphotos
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0