В России снова доступны биометрические загранпаспорта

Дефициту чипов конец?

МВД России сообщило о возобновлении приема заявлений о выдаче биометрического загранпаспорта (или, как он официально называется, «с электронным носителем информации»).

Заявление можно подать в территориальный орган МВД, через МФЦ или оформить в электронном виде на портале госуслуг.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что прием заявлений о выдаче таких паспортов возобновляется уже с 1 июня.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: mvdmedia

Фото: depositphotos