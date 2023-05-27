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В России снова доступны биометрические загранпаспорта

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МВД России сообщило о возобновлении приема заявлений о выдаче биометрического загранпаспорта (или, как он официально называется, «с электронным носителем информации»).

Заявление можно подать в территориальный орган МВД, через МФЦ или оформить в электронном виде на портале госуслуг.

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что прием заявлений о выдаче таких паспортов возобновляется уже с 1 июня.

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Источник: mvdmedia

Фото: depositphotos

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