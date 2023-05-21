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КАМАЗ не уступит рынок китайцам

Об этом заявил заявил генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин.

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Глава КАМАЗа Сергей Когогин заявил, что КАМАЗ не уступит свою доминирующую позицию на рынке России коллегам из Китая, но, чтобы удерживать лидерство, нужно достичь того же уровня автоматизации и производительности, как у них.

Также глава предприятия отметил, что КАМАЗ К5 конкурентоспособен в любой стране, так как выполнен на уровне мировых стандартов.

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А еще в феврале нынешнего года был собран первый модернизированный тягач К5 без комплектующих из недружественных стран и при этом с улучшенными плавностью хода, расходом топлива и шумоизоляцией.

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Источник: Вести КАМАЗа

Фото: КАМАЗ

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