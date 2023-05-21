КАМАЗ не уступит рынок китайцам

Об этом заявил заявил генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин.

Глава КАМАЗа Сергей Когогин заявил, что КАМАЗ не уступит свою доминирующую позицию на рынке России коллегам из Китая, но, чтобы удерживать лидерство, нужно достичь того же уровня автоматизации и производительности, как у них.

Также глава предприятия отметил, что КАМАЗ К5 конкурентоспособен в любой стране, так как выполнен на уровне мировых стандартов.

А еще в феврале нынешнего года был собран первый модернизированный тягач К5 без комплектующих из недружественных стран и при этом с улучшенными плавностью хода, расходом топлива и шумоизоляцией.

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Источник: Вести КАМАЗа

Фото: КАМАЗ