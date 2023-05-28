Обнаружен новый способ ремонта дорожных ям

Им уже воспользовались в Оренбурге.

Жители Оренбурга обратили внимание и пожаловались на яму, которую «отремонтировали» шиной и палкой.

На улице Цвиллинга оказался открытым один из люков, что могло привести к авариям. Кто-то прикрыл яму шиной и палкой, обмотанной бело-красной лентой. Поэтому правильнее будет это назвать не ремонтом, а обозначением ямы.

Как отмечает местный житель, раньше ямы закрывали разными предметами, но именно такой конструкции прежде не было.

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Источник: 56 медиа

Фото: Telegram-канал Lysenok