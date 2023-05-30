Baojun Yep – самый дешевый кроссовер из Китая

В 2010 году это был бюджетный бренд, в котором использовались старые платформы GM, теперь SGMW позиционирует Baojun как крутую молодежную марку.

Компания SGMW (совместное предприятие SAIC-GM-Wuling) начала продажи в Поднебесной электрического кроссовера Baojun Yep.

Это электромобиль с запасом хода 303 км, он поддерживает быструю зарядку (может заряжаться на 30–80% за 35 минут) и имеет ряд интересных функций, например, обмен сообщениями с другими водителями и холодильник.

Baojun — трехдверный четырехместный автомобиль с габаритами: 3381/1685/1721 мм при колесной базе 2110 мм. Задние сиденья можно сложить, в результате чего образуется грузовой отсек объемом 715 литров.

Спереди под капотом находится 35-литровый багажник, который может работать как холодильник или подогреватель, чтобы можно было поддерживать нужную температуру напитков и продуктов. Автомобиль оснащен 15-дюймовыми колесами и за доплату на него могут установить внедорожные шины.

В салоне двойной экран диагональю 10,25 дюйма. Одна часть работает как приборная панель, а вторая — как центральный экран управления.

На выбор предлагаются две комплектации: базовая версия Flagship Edition всего за 79 800 юаней (893 тыс. рублей) и продвинутая Deluxe Edition за 89 800 юаней (чуть больше миллиона рублей).

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник, фото: Сarnewschina