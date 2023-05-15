Китай лидирует по экспорту авто. Топ-10 самых популярных брендов

По результатам 4 месяцев текущего года страна обогнала бессменного лидера – Японию.

C января по апрель этого года китайские автомобильные компании экспортировали в разные страны мира в общей сложности 1,37 млн автомобилей. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, в апреле ежемесячный объем экспорта достиг 376 000 единиц, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 3,3% и 170% в годовом исчислении.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Крупнейшими импортерами китайских автомобилей стали:

SAIC – 313 000 шт.

Chery – 244 000 шт.

Tesla China – 128 000 шт.

Changan – 117 000 шт.

Geely – 76 000 шт.

Dongfeng – 74 000 шт.

Great Wall Motors – 66 000 шт.

BYD – 58 000 шт.

BAIC – 58 000 шт.

JAC – 50 000 шт.

По объему экспорта в первую десятку стран, куда экспортирует Китай, входят Россия, США, Мексика, Великобритания, Бельгия, Япония, Австралия, Германия, Объединенные Арабские Эмираты и Южная Корея, сообщило главное таможенное управление Китая.

До 2020 года ежегодный экспорт автомобилей из Китая колебался на уровне около 1 млн единиц в течение примерно 10 лет. В 2021 году китайский экспорт автомобилей вырос до более чем 2 млн единиц, а в 2022 году достиг нового максимума в 3,11 млн шт., впервые превзойдя Германию, и стал вторым по величине экспортером автомобилей в мире.

К концу 2023 года экспорт автомобилей из Китая достигнет 4 миллионов, и тогда Китай превзойдет Японию, став крупнейшим в мире экспортером автомобилей.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Carnewschina

Фото: AP Photo/Darko Vojinovic