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Китай лидирует по экспорту авто. Топ-10 самых популярных брендов

По результатам 4 месяцев текущего года страна обогнала бессменного лидера – Японию.

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C января по апрель этого года китайские автомобильные компании экспортировали в разные страны мира в общей сложности 1,37 млн автомобилей. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, в апреле ежемесячный объем экспорта достиг 376 000 единиц, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 3,3% и 170% в годовом исчислении.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Крупнейшими импортерами китайских автомобилей стали:

  • SAIC – 313 000 шт.
  • Chery – 244 000 шт.
  • Tesla China – 128 000 шт.
  • Changan – 117 000 шт.
  • Geely – 76 000 шт.
  • Dongfeng – 74 000 шт.
  • Great Wall Motors – 66 000 шт.
  • BYD – 58 000 шт.
  • BAIC – 58 000 шт.
  • JAC – 50 000 шт.

По объему экспорта в первую десятку стран, куда экспортирует Китай, входят Россия, США, Мексика, Великобритания, Бельгия, Япония, Австралия, Германия, Объединенные Арабские Эмираты и Южная Корея, сообщило главное таможенное управление Китая.

До 2020 года ежегодный экспорт автомобилей из Китая колебался на уровне около 1 млн единиц в течение примерно 10 лет. В 2021 году китайский экспорт автомобилей вырос до более чем 2 млн единиц, а в 2022 году достиг нового максимума в 3,11 млн шт., впервые превзойдя Германию, и стал вторым по величине экспортером автомобилей в мире.

К концу 2023 года экспорт автомобилей из Китая достигнет 4 миллионов, и тогда Китай превзойдет Японию, став крупнейшим в мире экспортером автомобилей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Carnewschina

Фото: AP Photo/Darko Vojinovic

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За РулемАлексеева Елена
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