«Китайцы» помогли: установлен абсолютный рекорд по автокредитам

Таких цифр не наблюдалось даже в докризисные годы.

Кто-то китайский автопром по-прежнему ругает, а кто-то берет кредиты на то, чтобы приобрести авто из Поднебесной. Как говорит статистика, именно китайские автомобили стали в прошлом месяце драйвером роста автокредитования в стране.

Всего в апреле банки выдали 77 тыс. кредитов на покупку машины на общую сумму 109,5 млрд рублей. Эта сумма не только больше, чем в докризисном апреле 2021 года, когда она составила 100,1 млрд рублей, но и является максимальной за все время наблюдений, констатирует аналитическая компания Frank RG.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Средний размер автокредита тоже увеличился: если в феврале 2022 года он достиг максимальных 1,4 млн рублей, по теперь поднялся до 1,42 млн рублей. По данным «Автостата», в прошлом году стоимость нового автомобиля в России выросла на 20%, а машины с пробегом – на 32%.

В первом квартале 2023 года 37% новых проданных машин пришлось на отечественную марку Lada, на втором и третьем местах оказались китайские бренды Chery и Exeed, увеличившие продажи в 2,7 и 3,9 раза соответственно.

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Источник: РБК

Фото: АГН «Москва»