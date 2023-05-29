E-Neva пройдет испытания Горным Алтаем
Тестирование полноприводного электромобиля E-Neva, собранного на отечественной платформе, пройдет в Республике Алтай. Как отметил глава региона Олег Хорохордин, транспорт на экологически чистых источниках энергии уменьшит загрязнение воздуха и увеличит экологический индекс региона.
«У Республики Алтай есть все шансы стать одним из флагманов использования электромобилей в сфере туризма», – уверен Хорохордин.
Первый российский электромобиль E-Neva собран на Обуховском заводе концерна ВКО «Алмаз-Антей». Компактный кроссовер – полностью отечественная разработка. Шасси для него разработал Обуховский завод, а кузов – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.
Серийное производство E-Neva «Алмаз-Антей» планирует организовать на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Точных сроков запуска пока не называют.
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Источник: Telegram Олега Хорохордина
Фото: ТАСС
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