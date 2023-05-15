На бывшем заводе Toyota в Петербурге будут выпускать авто за 800 тыс. рублей
Судя по всему, концерн ВКО «Алмаз Антей» не собирается ограничиваться выпуском на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге только электромобилей Е-Neva и грузовиков БАЗ-S36A11.
Генеральный директор АО «Обуховский завод» Михаил Подвязников сообщил, что уже в следующем года планируется начать производство электрического микрокара L-type. Первый образец представят уже в конце мая.
L-type – это компактный городской электромобиль с быстрозаменяемыми батареями. Все его комплектующие российского производства. Известно, что максимальная скорость электрокара – 90 км/ч, пробег на одной зарядке – 183 километра. Такой автомобиль может быть интересен для различных служб, к примеру доставки, платной скорой помощи, каршеринга.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Завод планирует начать производство небольшими партиями, нарастив их выпуск к 2029 году до 10-14 тыс. в год.
Стоимость одной машины составит порядка 800 тыс. рублей.
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Источник: Ведомости
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