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На бывшем заводе Toyota в Петербурге будут выпускать авто за 800 тыс. рублей

Все его комплектующие – российского производства.

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Судя по всему, концерн ВКО «Алмаз Антей» не собирается ограничиваться выпуском на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге только электромобилей Е-Neva и грузовиков БАЗ-S36A11.

Генеральный директор АО «Обуховский завод» Михаил Подвязников сообщил, что уже в следующем года планируется начать производство электрического микрокара L-type. Первый образец представят уже в конце мая.

L-type – это компактный городской электромобиль с быстрозаменяемыми батареями. Все его комплектующие российского производства. Известно, что максимальная скорость электрокара – 90 км/ч, пробег на одной зарядке – 183 километра. Такой автомобиль может быть интересен для различных служб, к примеру доставки, платной скорой помощи, каршеринга.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Завод планирует начать производство небольшими партиями, нарастив их выпуск к 2029 году до 10-14 тыс. в год.

Стоимость одной машины составит порядка 800 тыс. рублей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Ведомости

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