ГИБДД вернет себе полномочия по контролю за ремонтом дорог

Но против этого выступает «Росавтодор».

Инспекторам ГИБДД вернут право полноценного контроля за компаниями, которые занимаются ремонтом дорог. Соответствующий проект постановления правительства разработало МВД.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции могут использовать специальный режим надзора под названием «постоянный рейд» в отношении грузоперевозчиков, автопредприятий и таксопарков. МВД же предлагает расширить его действие и на дорожников, чтобы минимизировать риски причинения вреда здоровью граждан.

После одобрения документа ГИБДД сможет запрашивать документы, проводить опрос, досмотр и осмотр на территории, в границах которой расположены автодороги. При обнаружении ям, сбитых знаков или поврежденных ограждениях инспекторы смогут оштрафовать нарушителя на сумму до 500 тыс. рублей или предписать устранить нарушение. Причем наказывать «провинившихся» ГИБДД сможет без согласования с прокуратурой.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: КоммерсантЪ

Фото: АГН «Москва»