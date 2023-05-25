«Народным инспекторам» не дали прав

Противоречивый законопроект не нашел поддержки у депутатов.

Госдума отклонила спорный законопроект, который позволял бы наказывать водителей автоматически по фото, сделанным через специальное мобильное приложение. Работа над проектом «Народный инспектор» велась несколько лет, в первом чтении его приняли еще в 2019 году, а со второго чтения он был снят.

Предполагалось, что любой гражданин мог сделать фото- или видеосъемку нарушения ПДД и отправить это свидетельство в ГИБДД для вынесения постановления. Штраф таким образом получал бы хозяин авто, а не водитель. Правда, наказывать таким образом могли только за определенные виды нарушений, к примеру, проезд на красный свет, езда по встречной полосе, несоблюдение требований знаков или разметки, непропуск пешеходов, нарушение правил остановки и стоянки.

Как ранее предупреждали эксперты, появление такого приложения со всеми вытекающими из него штрафами приведет только к тому, что у пешеходов появится инструмент для борьбы с неугодными им автомобилистами.

Людей фактически приглашали, в том числе, к сведению счетов с неугодными: соседями, начальниками, подчиненными под крышкой “сфоткай нарушение, настучи и спаси ПДД”, написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Ярослав Нилов.

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Источник: Российская газета

Фото: АГН «Москва»