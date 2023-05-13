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Причем не только своей марки.

Умные камеры будут следить за водителями, выбрасывающими мусор из окон

Штрафы за это нарушение предусмотрены существенные.

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Интеллектуальные камеры, которые запрограммированы на обнаружение и наказание водителей, выбрасывающих мусор из окон автомобилей, появились на дорогах Англии. Таким образом правительство рассчитывает решить постоянную проблему замусоривания дорог.

В отличие от традиционных камер видеонаблюдения, эти новые устройства будут автоматически передавать информацию о выявленных случаях замусоривания в диспетчерскую правоохранительных органов. Персонал будет просматривать изображения и выписывать штрафы, которые могут достигать 100 фунтов стерлингов (126 долларов).

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В настоящее время сотрудникам правоохранительных органов приходится вручную просматривать многочасовые видеозаписи, чтобы выявить нарушения, связанные с мусором. Внедрение камер с искусственным интеллектом призвано значительно упростить этот процесс.

К слову, в России с 11 января автоматические камеры также разрешено использовать для наказания нарушителей, выбрасывающих мусор из автомобиля. В КоАП даже внесены соответствующие поправки, устанавливающие штраф за это нарушение от 5 тыс. до 200 тыс. рублей. Правда, говорить о масштабном запуске фотовидеофиксации таких правонарушений пока преждевременно, так как четкие требования к доказательной базе по-прежнему не выработаны.

Источник: Gizmodo

Фото: depositphotos.com

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