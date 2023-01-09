Штраф до 200 тысяч рублей: камерам расширяют функционал — журнал За рулем

Штраф до 200 тысяч рублей: камерам расширяют функционал

Наказание за это нарушение предусмотрено как для частников, так и для юридических лиц.

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С 11 января в России автоматические камеры разрешено использовать для наказания нарушителей, выбрасывающих мусор из автомобиля, грузовика или прицепа на обочине дороги или в лесу. Штраф за это нарушение, согласно поправкам в КоАП, варьируется от 5 тыс. до 200 тыс. рублей, в зависимости от того, физическое или юридическое лицо совершило правонарушение, а также от других параметров.

«С технической точки зрения комплексы фотовидеофиксации можно научить определять даже мусор, выброшенный на ходу из автомобильного окна, в том числе окурок, пластиковый стаканчик и многое другое. Разрешение камер позволяет фиксировать и сам предмет, и траекторию его движения, и даже порой лицо человека, если это необходимо», — пояснили в ассоциации производителей и операторов систем фотовидеофиксации.

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При этом говорить о запуске фотовидеофиксации таких правонарушений преждевременно, так как четкие требования к доказательной базе по-прежнему не выработаны. Пока ни один из регионов России не заявил о готовности воспользоваться такой возможностью.

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Источник: КоммерсантЪ

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

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