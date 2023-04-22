#
ПараимпортЛето, дача, отпускСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомАвтоподставыФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем LadaVolkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем Lada
О старте продаж объявили сразу в нескольких...
Как он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спиртаКак он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спирта
Он не имел документов на этот груз и сказал,...
Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!
Сообщество дальнобойщиков – это особый мир, в...

Искусственный интеллект направят на борьбу с шумными мотоциклистами

Автоматические камеры должны будут выявлять «ревущий» транспорт.

За РулемГосдума рассмотрит новый законопроект о штрафах за опасное вождение

Искусственный интеллект необходимо направить для выписывания штрафов за городской шум, считает вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Соответствующее письмо он направил в адрес начальника Госавтоинспекции МВД России Михаила Черникова.

По данным парламентария, сегодня до 70% территории города подвержены сверхнормативному шуму от различных источников. Особенно острой ситуация в Москве становится с приходом весны и началом мотосезона, отметил Чернышов.

За РулемЛюбите жизнь на природе? Есть доступный и удобный вариантЗа РулемСтало известно, что изменится на дорогах Москвы в 2023За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!
«Стремительно развивающиеся технологии позволяют вывести этот процесс на качественно новый уровень. В связи с вышеизложенным прошу вас рассмотреть возможность внедрения пилотного проекта по оснащению камер видеофиксации в Москве программами на основе искусственного интеллекта, которые могли бы фиксировать нарушения допустимого уровня шума от транспорта, в том числе мотоциклов и скутеров», – написал депутат в своем обращении.

По его мнению, если будет госзаказ, то такого рода ПО российские специалисты разработают в кратчайшие сроки.

В настоящее время, согласно КоАП, привлечь за превышение уровня шума автоматически, даже с помощью самых современных и навороченных камер, просто невозможно. Можно наказать на 500 рублей или вынести предупреждение (статья 8.23 КоАП), но не в автоматическом режиме.

Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 113
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0