Искусственный интеллект направят на борьбу с шумными мотоциклистами

Автоматические камеры должны будут выявлять «ревущий» транспорт.

Искусственный интеллект необходимо направить для выписывания штрафов за городской шум, считает вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Соответствующее письмо он направил в адрес начальника Госавтоинспекции МВД России Михаила Черникова.

По данным парламентария, сегодня до 70% территории города подвержены сверхнормативному шуму от различных источников. Особенно острой ситуация в Москве становится с приходом весны и началом мотосезона, отметил Чернышов.

«Стремительно развивающиеся технологии позволяют вывести этот процесс на качественно новый уровень. В связи с вышеизложенным прошу вас рассмотреть возможность внедрения пилотного проекта по оснащению камер видеофиксации в Москве программами на основе искусственного интеллекта, которые могли бы фиксировать нарушения допустимого уровня шума от транспорта, в том числе мотоциклов и скутеров», – написал депутат в своем обращении.

По его мнению, если будет госзаказ, то такого рода ПО российские специалисты разработают в кратчайшие сроки.

В настоящее время, согласно КоАП, привлечь за превышение уровня шума автоматически, даже с помощью самых современных и навороченных камер, просто невозможно. Можно наказать на 500 рублей или вынести предупреждение (статья 8.23 КоАП), но не в автоматическом режиме.

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Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash