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Вместо Nissan Juke: в России начались продажи кроссоверов Neta V

Машины появились у дилеров.

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В России начали продавать компактный китайский электрокроссовер Neta V. Объявления о продаже машин опубликованы в классифайдах. Предлагают кроссоверы дилеры в Амурской и Московской областях.

По габаритам Neta V сопоставима с Nissan Juke и Opel Mokka. Она имеет габариты 4070х1690х1540 мм при колесной базе 2420мм.

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Переднеприводный кроссовер оснащен электромотором мощностью 75 л.с. На одном заряде батареи автомобиль может проехать до 400 км. Максимальная скорость составляет 100 км/ч.

В оснащение Neta V входят подушки безопасности водителя и пассажира, кондиционер, круиз-контроль, аудиосистема, парктроники, камера заднего вида, датчики давления в шинах и другие опции.

За Рулем

Несмотря на скромные технические данные, стоимость Neta V на российском рынке довольно высока: в Благовещенске ее предлагают за 2,1 млн рублей, а в Московской области – за 2,3 млн рублей.

Источник: Газета.ru

Фото: Neta, TASS

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