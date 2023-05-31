Вместо Nissan Juke: в России начались продажи кроссоверов Neta V

Машины появились у дилеров.

В России начали продавать компактный китайский электрокроссовер Neta V. Объявления о продаже машин опубликованы в классифайдах. Предлагают кроссоверы дилеры в Амурской и Московской областях.

По габаритам Neta V сопоставима с Nissan Juke и Opel Mokka. Она имеет габариты 4070х1690х1540 мм при колесной базе 2420мм.

Переднеприводный кроссовер оснащен электромотором мощностью 75 л.с. На одном заряде батареи автомобиль может проехать до 400 км. Максимальная скорость составляет 100 км/ч.

В оснащение Neta V входят подушки безопасности водителя и пассажира, кондиционер, круиз-контроль, аудиосистема, парктроники, камера заднего вида, датчики давления в шинах и другие опции.

Несмотря на скромные технические данные, стоимость Neta V на российском рынке довольно высока: в Благовещенске ее предлагают за 2,1 млн рублей, а в Московской области – за 2,3 млн рублей.

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Источник: Газета.ru

Фото: Neta, TASS