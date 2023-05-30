Новый кроссовер Москвич – скоро в продаже
Автозавод «Москвич» подал заявку на регистрацию нового товарного знака «Москвич 5». Патентная документация на него появилась в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).
Вероятнее всего, под этим товарным знаком планируется выпускать новый кроссовер бренда, который станет перелицованной версией модели JAC J7. Его производство и продажи запланированы на второе полугодие 2023 года.
Ранее стало известно, что в июле-августе на конвейер встанет еще одна новинка – лифтбек Москвич 6, созданный на базе китайского JAC Sehol A5 Plus образца 2021 года.
Сейчас Московский автозавод выпускает две модели: бензиновый кроссовер Москвич 3 (цена от 1,97 млн рублей) и его электрическую версию Москвич 3е (цена от 3,5 млн рублей).
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Источник: Российская газета
Фото: Москвич
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