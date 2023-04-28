На заводе рассказали, когда на конвейер встанет Москвич 6

На сентябрь запланировано начало продаж, поделился планами гендиректор автозавода Дмитрий Пронин.

А сама сборка седанов Москвич 6 начнется в июле-августе, сообщил Дмитрий Пронин.

«Июль-август сборка, сентябрь - начало продаж», - сказал он.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Седан С-класса Москвич 6 вторая модель в линейке завода. Конкурировать он может, например, с Hyundai Elanta, Skoda Oсtavia и Kia Cerato.

Его длина составляет 4,78 метра, ширина – 1,82 метра, а высота – 1,49 метра. Колесная база растянулась на 2,77 метра, что обещает очень просторный салон.

В настоящее время предприятие выпускает кроссовер Москвич 3 в бензиновой и электрической версиях.

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Источник: ТАСС

Фото: Москвич