#
ПараимпортЛето, дача, отпускСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомАвтоподставыФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем LadaVolkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем Lada
О старте продаж объявили сразу в нескольких...
Как он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спиртаКак он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спирта
Он не имел документов на этот груз и сказал,...
Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!
Сообщество дальнобойщиков – это особый мир, в...

На заводе рассказали, когда на конвейер встанет Москвич 6

На сентябрь запланировано начало продаж, поделился планами гендиректор автозавода Дмитрий Пронин.

За РулемНовые модели «Москвич»: первые подробности

А сама сборка седанов Москвич 6 начнется в июле-августе, сообщил Дмитрий Пронин.

«Июль-август сборка, сентябрь - начало продаж», - сказал он.

За Рулем3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*За РулемТаких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*За РулемСамые интересные новинки Шанхайского автосалона 2023

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Седан С-класса Москвич 6 вторая модель в линейке завода. Конкурировать он может, например, с Hyundai Elanta, Skoda Oсtavia и Kia Cerato.

Его длина составляет 4,78 метра, ширина – 1,82 метра, а высота – 1,49 метра. Колесная база растянулась на 2,77 метра, что обещает очень просторный салон.

В настоящее время предприятие выпускает кроссовер Москвич 3 в бензиновой и электрической версиях.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: ТАСС

Фото: Москвич

За РулемВыставочный комплекс компании «Теремъ»

Дом или коттедж под ключ... Легко!

Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.


Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 763
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0