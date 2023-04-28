На заводе рассказали, когда на конвейер встанет Москвич 6
А сама сборка седанов Москвич 6 начнется в июле-августе, сообщил Дмитрий Пронин.
«Июль-август сборка, сентябрь - начало продаж», - сказал он.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Седан С-класса Москвич 6 вторая модель в линейке завода. Конкурировать он может, например, с Hyundai Elanta, Skoda Oсtavia и Kia Cerato.
Его длина составляет 4,78 метра, ширина – 1,82 метра, а высота – 1,49 метра. Колесная база растянулась на 2,77 метра, что обещает очень просторный салон.
В настоящее время предприятие выпускает кроссовер Москвич 3 в бензиновой и электрической версиях.
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Источник: ТАСС
Фото: Москвич
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