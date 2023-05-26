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На «Москвиче» рассказали, как сэкономить 135 тыс. рублей при покупке кроссовераНа «Москвиче» рассказали, как сэкономить 135 тыс. рублей при покупке кроссовера
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На «Москвиче» рассказали, как сэкономить 135 тыс. рублей при покупке кроссовера

Льготные условия покупки действуют на Москвич 3. Но только неделю.

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Автозавод «Москвич» улучшил условия акции на покупку кроссовера Москвич 3 по программе трейд-ин. Теперь экономия покупателя при сдаче своего автомобиля по этой программе составит 135 тыс. рублей.

Мы улучшили условия акции. С 26 по 31 мая выгода клиента при покупке нового автомобиля Москвич 3 с турбодвигателем 1,5 литра и автоматической трансмиссией CVT в комплектации "Стандарт" по программе трейд-ин увеличится до 135 000 рублей», – говорится в сообщении компании.

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Сдать в трейд-ин можно автомобиль любой марки, который находится в собственности у покупателя не менее шести месяцев на момент участия в акции.

Акция проводится во всех дилерских центрах «Москвича» в 25 городах России.

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Источник и фото: Москвич

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