Российский автомобиль Атом: во сколько оценят и за сколько его готовы купить

Недавно создатели электромобиля пообещали, что удержат его в массовом ценовом сегменте. Правда, уточнять ценовой диапазон не стали.

Так какой же по нынешним временам этот масс-сегмент? Это ценовой уровень Гранты или досанкционных Kia Rio и Hyundai Solaris?

А ведь очень важно не ошибиться с ценой Атома – от этого во многом зависит успех проекта.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Массовый – не значит дешевый или бюджетный. Это, конечно, не «народный автомобиль». Массовый – это сегмент, в котором автомобили продаются в большом количестве. Как Rio, Hyundai Solaris, Kia Sportage, вплоть до Hyundai Santa Fe и даже Toyota RAV4.

По моим оценкам, Атом никак не может стоить меньше двух миллионов. А то и дороже, в зависимости от версии. Вроде бы, в устройстве электрокара и нет ничего хитрого, но вот батарея стоит приличных денег.

Да, это наша машина, наше и производство, но, скорее всего, будет импортозависимость от каких-то компонентов. Большие деньги, вложенные в разработку, тоже надо как-то отбивать. Опять же, объем производства небольшой – хотят начать с 75 тыс. машин в год.

Поэтому адекватной и ожидаемой «вилкой» будет 2–2,5 млн рублей. Сегодня именно столько (за редким исключением) просят за китайские автомобили, и ведь их покупают!

Видимо, можно еще ожидать каких-то преференций со стороны государства для покупателей отечественного электромобиля, но об этом пока ничего не слышно.