В Белоруссии разъяснили запрет Польши на перемещение через границу грузовиков

И пояснили, какие еще возможности для перевозки грузов остаются.

Министерство внутренних дел и администрации Польши с 1 июня закроет движение через польско-белорусскую границу зарегистрированных в России и Белоруссии грузовиков с товарами. Также вводится запрет на перемещение через границу прицепов и полуприцепов.

Белорусская таможня, несмотря на введенный Польшей запрет на перемещение через границу белорусских и российских грузовиков с товарами, продолжит развивать внешнеэкономическую деятельность, говорится в сообщении таможенного комитета республики.

В ведомстве пояснили, что нововведение Польши запрещает субъектам хозяйствования Евросоюза осуществлять перецепку белорусских и российских прицепов. Что касается въезда в страны Евросоюза зарегистрированных в Белоруссии и России тягачей, он запрещен еще с апреля 2022 года.

Однако перегрузка товаров на другие фуры пока не запрещена, но это более затратно по времени и финансам, пояснили в таможенном комитете. Возможно, придется задействовать полуприцепы из третьих стран.

То есть с 1 июня исключена возможность перецепки прицепов с российскими и белорусскими номерами. Также до сих пор на перевозку некоторых категорий грузов, например, фармацевтических, почтовых, медицинских и гуманитарных, действовали исключения, которых, судя по всему, теперь не будет.

Справка

На польско-белорусской границе для проезда грузовиков работает только один погранпереход – «Кукурыки – Козловичи». Польша пропускает только фуры, зарегистрированные в странах Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли. Перевозчики в отдельных случаях могут заезжать в Европу, получив специальные разрешения на доставку определенных категорий товаров.

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Источник: ТАСС

Фото: EPA/Artur Reszko POLAND OUT