Польше придется платить за топливо втридорога на АЗС РФ

Грузовики из Польши не будут заправлять в России по местным ценам, а сама Польша должна заплатить России 750 млрд долларов компенсаций.

В Госдуме призвали правительство РФ не заправлять польские грузовики на АЗС по российским розничным ценам. Для них предлагается другой прайс – соответствующий расценкам на топливо в странах Евросоюза.

Польские перевозчики стараются заправляться только в России, заливая полные баки перед возвращением в Польшу или другие страны Евросоюза.

Сегодня 1 литр дизтоплива стоит в Польше 1,38 евро – 119,37 рубля. В России же цена 1 литра дизтоплива в рознице составляет в среднем 59 рублей. То есть, дешевле в два раза.

«Депутаты Государственной думы предлагают в этой связи внести соответствующие изменения в постановление правительства Российской Федерации от 30 сентября 2022 года № 1728 "О мерах по реализации указа президента Российской Федерации от 29 сентября 2022 года № 681 "О некоторых вопросах осуществления международных автомобильных перевозок грузов", предусматривающие исключение выполнения перевозок польскими автомобильными перевозчиками по территории Российской Федерации, допустив перемещение их транспортных средств от государственной границы Российской Федерации до ближайших таможенных терминалов в целях совершения перецепки прицепов или полуприцепов либо перегрузки товаров на транспорт российских перевозчиков, а также исключение возможности заправки топливом транспортных средств польских автомобильных перевозчиков по российским розничным ценам, установив для них стоимость топлива на уровне цен Европейского союза», – говорится в обращении депутатов к правительству.

То есть, польские перевозчики не смогут возить товары до любых таможенных постов, а только до ближайших к границе. На этом настаивает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он призывает «запретить Польше наживаться на России», а зарабатывать на перевозках по России должны российские компании.

Также в своем Telegram-канале Вячеслав Володин напомнил о восстановлении Польши после Второй мировой войны, за что та должна выплатить компенсации:

«Польша предала историческую память. Забыла, что ее освобождение от фашистских захватчиков далось советскому народу дорогой ценой. Треть нынешних польских территорий — районы с развитой инфраструктурой, промышленными предприятиями, а также богатые природными ресурсами — вошли в ее состав после Второй мировой войны только благодаря нашей стране. В послевоенное время советский народ, отрывая от себя, потратил на восстановление и развитие Польши по сегодняшним оценкам более 750 млрд долларов (построено свыше 800 объектов промышленности, энергетики, транспорта). Отказавшись от общей истории, надругавшись над памятью наших солдат и офицеров, Польша должна вернуть приобретенные по итогам Второй мировой войны территории и возместить нашей стране средства, потраченные на нее в военные и послевоенные годы».

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