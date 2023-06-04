Пара живет в автодоме, где есть даже «стоянка» для легковушки

Построить такой получилось за восемь месяцев. А вот количество вложенных средств остается в секрете.

Если вы все еще думаете, что грузовики служат исключительно для перевозки грузов, вот вам еще одна история о семейной паре, переехавшей жить из обычного дома в гигантский автодом.

Дэвид и Сондра из США путешествуют с 2016 года, а последние четыре года активно делятся контентом из поездок в соцсетях. Их седельный тягач Volvo таскает на себе жилой двухосный полуприцеп Orion, изготовленный компанией SpaceCraft.

Цена проекта не озвучивается, но сроки изготовления известны: восемь месяцев. За это время в полуприцепе длиной 14 м и высотой 4,1 м появилась полноценная кухня, обеденный и рабочий столы, а также гостиная с диваном, двумя кожаными креслами, шкафами, телевизором и аудиосистемой.

Далее мы попадаем в спальню с кроватью кинг-сайз, оставляющей широкий проход в ванную с двумя (!) раковинами, полноростовыми зеркалами, стиральной машиной и сушилкой.

Если вам станет тесновато (ну, вдруг), на стоянке пространство можно увеличить с помощью выдвижных боксов. Все это великолепие подчеркнуто светильниками, картинами и фото на стенах.

А для локальных поездок есть Smart ForTwo, которому нашлось уютное местечко между кабиной тягача и полуприцепом.

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Источник: Все о грузовиках – Trucksplanet

Фото: из открытых источников