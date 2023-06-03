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Новый вид прицепов – они экономят топливо

А чем дешевле грузоперевозки, тем дешевле товары в магазинах. Правда, за экономию на топливе придется заплатить.

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Range Energy, стартап, специализирующийся на прицепах с электроприводом для грузовых автомобилей, представил 16-метровый электрический прицеп RA-01 на выставке Advanced Clean Transportation (ACT).

Как заявили в компании, RA-01 предназначен для различных перевозок и экономит топливо тягача.

Несколько производителей, в том числе Daimler, Freightliner, Tesla и Volvo, разрабатывают тягачи на электротяге. Но идея электрического прицепа относительно нова, и, по оценкам Range Energy, повысит экономичность грузовиков, независимо от того, электрические они или с двигателем внутреннего сгорания.

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Платформа Range Energy состоит из ведущей оси (e-ось), устанавливаемого под полом аккумулятора и того, что в компании называют «умным шкворнем» – в нем размещены датчики, способные определять ускорения и торможения тягача и передавать команды е-оси.

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Прицеп имеет аккумуляторную батарею емкостью 200 кВтч и двигатели мощностью 476 лошадиных сил. Крутящий момент составляет 14 000 Нм. Батарея заряжается до 100% за 10,5 часов при зарядке от сети переменного тока 19 кВт. Быстрая зарядка от сети постоянного тока мощностью 350 кВт зарядит батарею за 45 минут.

В Range Energy оценивают экономию дизельного топлива на уровне 41%. При этом с таким прицепом легче маневрировать, преодолевать препятствия, динамика грузовика увеличивается, сцепка становится устойчивее и не складывается в экстренных ситуациях.

Стоимость прицепов пока неизвестна.

Фото, видео: Range Energy

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За РулемКирилл Панов
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