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Новый кроссовер FAW – уже в России: цены

Это среднеразмерный кроссовер, который составит конкуренцию Hyundai Santa Fe или Kia Sorento.

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В России начались продажи нового китайского кроссовера, который будет интересен любителям среднеразмерных машин класса D. Это FAW Bestune Т99.

Длина, ширина и высота кроссовера составляют 4800, 1915 и 1685 мм соответственно, а колесная база достигает 2870 мм. Этот автомобиль чуть больше, чем Hyundai Santa Fe, но немного короче, чем Kia Sorento. Клиренс Т99 составляет 192 мм.

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Выбора двигателей, коробок и привода нет. Версия поставляется к нам только одна. Это переднеприводный кроссовер с бензиновым турбодвигателем объемом 2 литра и мощностью 224 л.с. (340 Нм). Мотор работает в паре с восьмиступенчатым автоматом.

За Рулем

Имея снаряженную массу 1775 кг, этот кроссовер расходует в смешанном режиме всего 7,9 литров топлива на 100 км. До сотни Т99 разгоняется за 8,6 секунды, а его максимальная скорость достигает 210 км/ч.

За Рулем

Bestune Т99 в комплектации Exclusive стоит 2 950 000 рублей. В его оснащение входят 6 подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, обогрев и вентиляция сидений, система кругового обзора, датчики света и дождя и ряд других систем.

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Bestune Т99 Luxury стоит от 3 040 000 рублей, и вдобавок к перечисленным системам имеет также ряд систем помощи водителю и адаптивный круиз-контроль.

Но это рекомендованные цены. Например, на сайтах объявлений о продаже автомобилей цены на FAW Bestune Т99 начинаются от 3,1 млн рублей. При этом Hyundai Santa Fe там же стоит от 3,4 млн рублей.

Фото: FAW

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За РулемКирилл Панов
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