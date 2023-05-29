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Новая рамная модель Kia – что известно

Кроме всего прочего, автомобиль получит турбодизельный двигатель.

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Модельный ряд Kia очень богат и охватывает почти все сегменты, но пробелы все еще есть. У бренда нет пикапа (который, впрочем, есть у HyundaiSanta Cruz), который продавался бы во всем мире. На ряде рынков есть пикап Bongo, но это очень специфическая и чисто утилитарная модель.

Рамный пикап Kia «для всех» должен появиться в 2025 году. Согласно сообщениям CarExpert, WhichCar и CarSales, новинка будет конкурировать с Ford Ranger и Toyota Hilux.

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Следует отметить, что корейский бренд уже объявил о выпуске двух пикапов к 2027 году. Один из них будет электрическим, а второй – «для развивающихся рынков», на платформе, пригодной для установки двигателей внутреннего сгорания.

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Все три издания утверждают, что пикап Kia будет рамным и получит турбодизельный двигатель. Согласно слухам, разработка автомобиля началась еще в 2020 году.

Вероятнее всего, премьера новинки состоится в следующем году. Как заявили в компании, «Kia в настоящее время разрабатывает модель пикапа, которая будет обладать высокими характеристиками и соответствовать своему назначению. Подробности будут предоставлены в надлежащее время».

Изображение: SRK Designs/YouTube

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За РулемКирилл Панов
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