В Ульяновске начнут собирать новую модель

Планируется версия с батареей 37 кВт·ч на российских LFP-ячейках, обеспечивающей пробег в 150 км.

Электрическую версию фургона Соллерс Арго, получившую логичное название e-Argo, уже в текущем году начнут собирать в Ульяновске, куда переедет из Елабуги и сборка основной дизельной версии грузовичка (изначально это китайский JAC N25/N35).

«Электричку» разработали компании СТ Нижегородец и Спецавтоинжиниринг. Ранее планировалось делать подобную машину на базе УАЗ Профи (она называлась УАЗ ЭкоАвтоПроф), и мотор на e-Argo остался такой же, с номинальной мощностью 70 кВт и пиковой до 150 кВт.

А вот привод – новый, и пока тоже китайский, с батареей 80 кВт·ч и запасом хода 300 км, пишет источник. Но планируется лайт-версия с батареей 37 кВт·ч на российских LFP-ячейках, обеспечивающей пробег в 150 км.

Сообщается, что электромобили начнут собирать в Ульяновске в четвертом квартале текущего года и до конца года планируют собрать около 50 автомобилей. Цены пока не называют.

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Источник: Автопоток

Фото: Соллерс