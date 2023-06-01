Новый кроссовер Chery – уже на дорогах
В продаже новый кроссовер iCAR 03 должен появиться в четвертом квартале 2023 года. Сейчас он проходит испытания на дорогах общего пользования – и совершенно без камуфляжа.
Судя по снимкам, это бюджетная комплектация модели, так как на Шанхайском автосалоне была выставлена топовая версия, и автомобили отличаются.
Это чисто электрический кроссовер с внешностью внедорожника и с короткими передним и задним свесами.
У тестового автомобиля другая «решетка радиатора», а светящийся логотип заменен на хромированный логотип «iCAR».
Сзади видны вертикальные фонари и прямоугольный кофр, похожий на чехол для запасного колеса. Но колесо там не поместится.
Длина, ширина и высота нового автомобиля составляют примерно 4200, 1830 и 1700 мм, но колесная база при этом будет очень большая для таких габаритов – 2700 мм.
Кроссовер будет оснащаться технологией интеллектуального вождения iCAR и более чем 20 датчиками, что позволит достигнуть уровня автономности L2+.
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Фото: Autohome.com.cn
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