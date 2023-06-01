Mitsubishi показала новый особый кроссовер

И это не копия Renault Captur под названием ASX. Это совершенно новая модель.

У Mitsubishi есть субкомпактный кроссовер ASX, являющийся копией французского Renault Captur. Продается он только в Европе. Для Азии японский производитель приготовил уникальную модель.

Премьера нового кроссовера состоится в августе на Международном автосалоне в Индонезии, а затем он поступит в продажу и, вероятно, будет поставляться в Россию по схеме параллельного импорта.

Автопроизводитель пока не раскрывает название модели, но уже опубликовал несколько тизеров – внешности и салона.

Безымянный пока кроссовер станет первой моделью Mitsubishi, которая получит аудиосистему Yamaha. Также известно, что у машины будет несколько режимов движения: Normal, Rain (дождь), Gravel (гравий/грунт) и Mud (грязь).

Если форма фар кажется вам немного знакомой, так это потому, что вы видели их еще в октябре 2022 года – у концепта XFC. То есть, на тизерных изображениях мы видим серийную версию этого концепта.

Концепт Mitsubishi XFC

Этот небольшой кроссовер — лишь одна из многих моделей, которые появятся у Mitsubishi в ближайшее время. Это пикап Triton следующего поколения (он же L200), Delica Mini, гибридный Xpander и супермини Colt на базе Renault Clio.

К 2025 году также появится рамный внедорожник, а также трехрядный кроссовер и гибридный кроссовер с двумя рядами сидений. К 2028 году будут выпущены электрический пикап и электрокроссовер.

Фото: Mitsubishi