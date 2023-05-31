Toyota Grand Highlander – названы цены

Кроссовер отличается от простого Highlander очень хорошим оснащением.

Недавно Toyota представила новую модель – Grand Highlander. Теперь стали известны цены на кроссовер. Машина предлагается в семи- и восьмиместном вариантах.

Официально в Россию Toyota Grand Highlander поставляться не будет. Но будет завозиться по схеме параллельного импорта. Поэтому все приведенные ниже цены будут в нашей стране выше примерно в два раза.

Grand Highlander XLE

Версия будет представлена в переднепривоздном и заднеприводном варианте. Среди оснащения 12,3-дюймовый монитор информационно-развлекательной системы и 7-дюймовый дисплей панели приборов, беспроводное зарядное устройство для смартфона, семь портов USB и солнцезащитные шторки на задних дверях, а также зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, дверь багажника с электроприводом и 18-дюймовые легкосплавные диски.

Также есть ряд систем помощи водителю и даже динамический радарный круиз-контроль, система распознавания дорожных знаков, мониторинг слепых зон и цифровой ключ.

Переднеприводный Grand Highlander XLE стоит 43 070 долларов, а полноприводный – 44 670 (3,48-3,6 млн рублей).

Grand Highlander Limited

Эта версия тоже предлагается с передним и полным приводом на выбор. Он имеет 20-дюймовые колеса, боковые зеркала с электроприводом складывания и светодиодные противотуманные фары. В салоне – кожаные сиденья с подогревом и вентиляцией, сиденья второго ряда и рулевое колесо тоже с подогревом. Модель также оснащена 12,3-дюймовой панелью приборов, аудиосистемой премиум-класса JBL с 11 динамиками, датчик дождя, парктроники.

Переднеприводный Limited стоит 47 860 долларов, а полноприводный – 49 460 (3,86-3,99 млн рублей).

Grand Highlander Platinum

Эта комплектация идет только с полным приводом. Помимо вышеупомянутого оборудования есть панорамный люк, проекционный дисплей, а также сиденья второго ряда с подогревом и вентиляцией. Все описанные кроссоверы оснащаются 2,4-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 269 л.с. и 420 Нм, а также восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Стоит Grand Highlander Platinum 53 545 долларов или 4,32 млн рублей.

Гибриды

Grand Highlander XLE Hybrid может иметь как передний, так и полный привод. Оснащение аналогично версии XLE, а стоимость машины составляет от 44 670 до 46 270 долларов (3,6-3,73 млн рублей). Версия Limited Hybrid стоит 51 060 долларов (4,14 млн рублей) и предлагается только с полным приводом.

Обе версии оснащены гибридной установкой, состоящей из 2,5-литрового четырехцилиндрового двигателя, небольшой никель-металлгидридной батареи, электродвигателя и вариатора. Мощность составляет 248 л.с.

Версии Limited Hybrid Max (за 54 040 долларов или 4,36 млн рублей) и Platinum Hybrid Max (за 58 125 долларов или 4,69 млн рублей) оснащены гибридом, состоящим из 2,4-литрового четырехцилиндрового двигателя с турбонаддувом, шестиступенчатой автоматической коробки передач. Мощность составляет мощность 367 л.с.

Фото: Toyota