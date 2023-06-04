Tesla Cybertruck: названы российские цены
Дилер обещает привезти машину уже в этом году.
Дилер Moscow Tesla Club планирует привезти в Россию электрический пикап Tesla Cybertruck по цене 4-7 миллионов рублей в зависимости от версии.
Базовая располагает одним электромотором на задней оси и разгоняется до 100 км/ч за 6,5 с. В средней уже два мотора и полный привод. Разгон будет занимать уже 4,5 с. Самая же навороченная версия с тремя моторами справится за 2,9.
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Емкость батареи пока неизвестна, но заявляется, что самая дорогая комплектация сможет проехать более 800 км на одном заряде.
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Источник: Autonews
Фото: Tesla
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