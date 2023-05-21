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«Атом» расширится до целой линейки автомобилей

Этому поможет удобная конструкция платформы.

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Гендиректор бренда «Атом» Игорь Поваразднюк рассказал, что в будущем линейка отечественных электромобилей будет расширена.

Да, очень важно, что мы предусмотрели, что платформа имеет возможность масштабироваться. То есть на базе той же самой платформы можно делать большое количество самых разных электроавтомобилей», – сообщил он.
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Причем речь идет не только о собственной линейке. Гендиректор пояснил, что другие производители при желании также смогут создавать автомобили на этой платформе.

Напомним, первая модель бренда «Атом» разгоняется до 100 км/ч за 7 с и может проехать до 500 км на одном заряде батареи.

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Источник: ТАСС

Фото: Атом

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