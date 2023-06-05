Стало известно, с кем вместе Белоруссия будет выпускать автомобили

Речь об экологичном виде транспорта – электромобилях.

Минск и Пекин договорились об организации в Белоруссии производства электромобилей, заявил министр экономики республики Александр Червяков.

Достигнуты договоренности по развитию в Республике Беларусь электротранспорта, ряд компаний дал свое согласие по организации производства в Белоруссии электромобилей. Очень важно, считаю, что решены вопросы по организации механизма поставки технологического оборудования в Республику Беларусь для модернизации наших предприятий», – сказал министр.

В ходе визита обсуждали также вопрос развития находящегося под Минском китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» и укрепление транспортного и логистического потенциалов.

Сегодня в Белоруссии завод «БелДжи» выпускает ряд моделей китайского бренда Geely.

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Источник: РИА Новости

Фото: depositphotos.com