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Стало известно, с кем вместе Белоруссия будет выпускать автомобили

Речь об экологичном виде транспорта – электромобилях.

За РулемGeely Galaxy L7: 390 л.с., три экрана внутри и цена около 1,5 млн

Минск и Пекин договорились об организации в Белоруссии производства электромобилей, заявил министр экономики республики Александр Червяков.

Достигнуты договоренности по развитию в Республике Беларусь электротранспорта, ряд компаний дал свое согласие по организации производства в Белоруссии электромобилей. Очень важно, считаю, что решены вопросы по организации механизма поставки технологического оборудования в Республику Беларусь для модернизации наших предприятий», – сказал министр.

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В ходе визита обсуждали также вопрос развития находящегося под Минском китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» и укрепление транспортного и логистического потенциалов.

Сегодня в Белоруссии завод «БелДжи» выпускает ряд моделей китайского бренда Geely.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: РИА Новости

Фото: depositphotos.com

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За РулемАлексеева Елена
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