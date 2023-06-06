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Электрокар с ДВС. Вы такое видели?

Полностью электрический бюджетный кроссовер Baojun Yep решили оснастить бензиновым мотором.

За РулемBaojun Yep – самый дешевый кроссовер из Китая

Китайский производитель SGMW рассматривает возможность установки небольшого генератора ДВС в полностью электрический бюджетный городской кроссовер Baojun Yep.

Это могло бы увеличить запас хода автомобиля (сейчас он составляет 303 км) на 80 км. Причем установка устройства возможна и на уже приобретенные автомобили. Цена ДВС составит 2000 юаней (281 доллар США).

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Это сделало бы Baojun EREV электромобилем с увеличенным запасом хода, то есть решило бы проблему небольшого пробега на одной зарядке. То есть, фактически это чистый электромобиль с ДВС, не подключенным к колесам. Пригодится бензиновый мотор в редких случаях, только в качестве генератора энергии для батареи.

Зная цепочку поставок Baojun, китайские СМИ предполагают, что этот генератор ДВС может представлять собой одноцилиндровый двигатель мощностью 10 кВт и использоваться в чрезвычайных ситуациях.

Остается неясным, как автомобиль будет соответствовать экологическим правилам для электромобилей при наличии ДВС, особенно после дооснащения.

Источник: CarnewsChina

Фото: carnewschina.com

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