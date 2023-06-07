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BMW изменит название своих моделей

Это позволит устранить путаницу между бензиновыми и электрическими автомобилями.

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Линейка электрических моделей BMW растет, и ассортимент электрокаров с буквой «i» теперь включает вариант 5-й серии. Этот рост очень важен для бренда, но он может вызвать путаницу с существующими бензиновыми моделями, многие из которых также имеют эту букву в названии. В связи с этим баварцы решили отказаться от обозначения i в моделях с ДВС.

Это означало бы, что кроссовер X5 xDrive40i, станет X5 40 xDrive. Точно так же X5 M60i станет X5 M60 xDrive.

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BMW использует букву «i» уже более 50 лет, и изначально она была добавлена для обозначения использования впрыска топлива по сравнению с более ранними карбюраторными моделями.

Теперь все современные автомобили внутреннего сгорания имеют впрыск топлива, подчеркивать это уже нет смысла, так что букву оставят для электрических машин.

BMW — не единственный автопроизводитель, который вносит коррективы при переходе на электрификацию. В начале этого года появились сообщения о том, что Mercedes-Benz рассматривает возможность отказа от своего бренда EQ. В этом случае автопроизводитель счел бессмысленным иметь отдельный бренд, поскольку в ближайшие несколько лет все его модели станут электрическими.

Источник: Autoblog

Фото: Unsplash

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За РулемАлексеева Елена
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