За дизайн BMW будет отвечать нейросеть

Компания продолжает экспериментировать с искусственным интеллектом.

В последнее время BMW очень много говорит о своей философии дизайна. Баварский бренд не понимает компании, которые используют язык дизайна, характерный для электромобилей, и пообещал, что его будущие проекты будут не похожи на это всё.

Недавно представленные модели 5-й серии и i5 хорошо это демонстрируют. Электромобиль i5 никак не намекает на свое электрическое нутро. И компания намерена пойти дальше – привлекать к разработке дизайна искусственный интеллект (ИИ).

ИИ – это технология, имитирующая процессы мышления человеческого мозга, самообучается и совершенствуется со временем. За последние месяцы о возможностях ИИ (он же нейросети) слышали практически все.

BMW признала, что уже начала эксперименты с автомобильным дизайном и нейросетями. Руководитель отдела дизайна Адриан ван Хойдонк недавно сказал в интервью, что ИИ уже использовался, и результат его работы видели все, хотя не догадывались, что это спроектировала нейросеть.

Мы экспериментируем с ним в дизайне, например, в дизайне колесных дисков, – рассказал Хойдонк TopGear. – Вы можете установить несколько параметров – например, вы хотите колесо с пятью спицами, оно должно весить ровно столько-то, это должен быть 20-дюймовый обод… И тогда компьютер начинает генерировать для вас идеи».

К счастью, BMW не собирается позволять ИИ полностью управлять процессом проектирования. Люди не только задают параметры дизайна, но и корректируют его впоследствии. Просто изначальный эскиз создается благодаря ИИ гораздо быстрее. При этом, как признается Хойдонк, результат всегда похож на «где-то я это уже видел».

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Фото: BMW